كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية للخدمات الإلكترونية

تتخذ الحكومة المصرية إجراءات التحول الرقمي تماشيًا مع تطوير القطاعات الخدمية إلى التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحومية، وتقديم الخدمات عبر البوابات الرسمية للحكومة المصرية، حيث أتاحت الحكومة المصرية أكثر من 90 خدمة للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وقد شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، التي تتمثل في إتاحة الخدمات للمواطنين عبر البوابة ودون العناء إلى التوجه إلى المكاتب أو الهيئات الحكومية لإنهاء الخدمة.

ووفق لوزارة الاتصالات، إن بوابة مصر الرقمية تمثل رؤية وخطة شاملة وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، وللبدء في هذا التحول إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي.

وقال مصدر، أنه لابد من قيام المواطنين من التسجيل في بوابة مصر الرقمية، وأن يكون لهم حساب خاص لكل مواطن كي يستطيع إنهاء خدماته من خلال البوابة الرسمية للحكومة المصرية.

التحول الرقمي لحكومة مترابطة رقميا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إنشاء حساب خاص للمواطنين على بوابة مصر الرقمية هو أمر اختياري لكن في المستقبل ومع رؤية 2030 سوف يكون مهم لكل المواطنين.

وأوضح موقع وزارة الاتصالات، أن أهمية ذلك يرجع لتحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.

وبحسب الموقع، يؤدي لتمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيره.

خطوات التسجيل

الدخول على موقع مصر الرقمية من هنـــــــا.

الضغط على سجل حسابا جديدًا.

كتابة الاسم الرباعي والرقم القومي وأسم الوالدة، وإدخال رقم الهاتف المحمول.