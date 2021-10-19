المستشار طه كرسوع: سيأتي يوم تتولى فيه سيدة رئاسة مجلس القضاء الأعلى

قدم المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، التهنئة للمرأة المصرية بعد أداء 98 قاضية، اليمين، أمام رئيس مجلس الدولة اليوم، قائلا: «أهنئ المرأة المصرية على هذا الإنجاز العظيم الذي حدث بمبادرة رئاسية كريمة لتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لشغل مناصب القضاء».

تعيين 98 قاضية هي محصلة مجهود للأشهر الماضية

وأضاف كرسوع، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة mbc مصر، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الثلاثاء، أنَّ تعيين 98 قاضية هي محصلة مجهود للأشهر الماضية بداية من المبادرة الرئاسية والتوجيه الرئاسي والموافقة على تفعيل القرار، مرورا إجراء التعيين والاختيار واكتملت الحلقة بصدور قرار الرئيس السيسي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.

لا تمييز بين القاضية والقاضي في المسؤوليات والحقوق

وأشار المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إلى أن طريقة عمل القاضيات في المجلس، سيكون في البداية متاح لهن التدريب بهدف دمجهن مع زملائهن في أداء الرسالة القضائية، لافتا إلى أن العمل في المجلس، لن يكون يشهد فارقا بين القاضي والقاضية، لأن الاختصاص مرتبط بالقانون ولا يوجد تمييز في المسؤوليات أو الحقوق، وما تتكلف به القاضية هو نفسه ما يتكلف به القاضي كلٌ حسب درجته.

سيأتي اليوم الذي ستتولى فيه سيدة رئاسة المجلس الأعلى

ولفت المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، أنه من الممكن أن يكون هناك نائبة لرئيس المجلس من القاضيات في يوم من الأيام، كما يمكن أن يكون هناك عضوة في المجلس الأعلى من القاضيات، نظرا لأن انخراطهن في العمل القضائي وفي السلك القضائي يترتب عليه حقوق وواجبات شأنهن شأن غيرهم من الرجال، كما سيأتي اليوم الذي ستتولى فيه سيدة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.