«خناقة» بسبب «ماشية» تتحول لمجزرة في القليوبية.. شاب يصارع الموت

مشاجرة بالأسلحة بيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم تسببت فيها ماشية تخص أصحاب محل «جزارة»، اصطدمت بسيدة وأسقطتها أرضًا ما اضطرها لاستدعاء زوجها وأقاربها ونشب اشتباك عنيف بين الطرفين في منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

سيدة أشعلت شرارة المشاجرة

كان الشارع هادئًا صباحًا، لم يمر سوى دقائق على فتح الشقيقين محل جزارتهما، إذ فوجئا بسيدة تنهال عليهما بسيل من الشتائم، ثم غافلهما زوجها ومن معه «طرف ثان»، وأخرجوا ما معهم من أسلحة بيضاء «سواطير» ووجهوا عدة طعنات خطيرة للطرف الأول، ولاذوا بالفرار، في حين أسرع الأهالي في نقل الشقيقين إلى أقرب مستشفى في محيط المركز؛ لعلاجهما.

إصابات خطيرة

تعرض أحد الشقيقين لإصابات خطيرة، التي تنوعت بين نزيف بالمخ وجرح قطعي طوله 25 سم وقطع في عضلات الجبهة والعين، تحديدا في القناة الدمعية، أما الثاني فكان أسوأ حظًا من شقيقه إذ أنه يتواجد في المستشفى بين الحياة والموت، بحسب تقرير المستشفى.

ماشية سبب المجزرة

تلقى قسم الشرطة في دائرة القناطر الخيرية، إخطارًا من المستشفى يفيد بورود شابين بهما إصابات قطعية خطيرة إثر نشوب مشادة كلامية بين 4 أفراد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبعمل التحريات الأولية، تبين أن المشكلة بدأت بين الطرفين بسبب «ماشية» تابعة للطرف الأول «الشقيقين»، اصطدمت بزوجة الطرف الثاني؛ الذي تعدى بمساعدة أحد أقاربه، على الشقيقين وإحداث ما بهما من إصابات باستخدام الأسلحة البيضاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق، التي من جهتها أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.