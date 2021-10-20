سكرتير عام الأقصر يعلن عن تسليم 5 مواقع لإنشاء مجمعات زراعية بقرى إسنا

أجرى محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، جولة تفقدية بعدد من المواقع المقترحة لإنشاء مجمعات للخدمات الزراعية بقرى مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية في اطار مبادرة «حياة كريمة»، وتذليل أية عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ بكافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

معاينة 5 مواقع مقترحة لإنشاء مجمعات

وتضمنت الجولة معاينة 5 مواقع مقترحة لإنشاء مجمعات خدمات زراعية بقرى «أصفون، توماس، النمسا، وكومير»، جنوب الأقصر، ليصبح إجمالي عدد المجمعات الزراعية بمركز إسنا 9 مجمعات زراعية، كما وجه السكرتير العام، إلى تسليم المواقع خالية من أي معوقات لجهاز التعمير للبدء في العمل.

وخلال جولته بقرية كومير التابعة لمركز إسنا، وجه السكرتير العام، باستبدال خط الكهرباء قدرة 33 ك فولت بكابلات أرضية وعمل المقايسة الفنية اللازمة لإدراجه ضمن خطة الكهرباء بمشروعات حياة كريمة.

إنشاء 5 مراكز خدمات زراعية

رافق سكرتير عام المحافظة في الجولة بمركز إسنا، كلًا من المهندسة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، وياسر جاد مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وصباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز.

الجدير بالذكر، استمرار العمل على قدم وساق في إنشاء 4 مراكز خدمات زراعية بمجالس قروية «الشغب - الدير - الحلة - والكيمان»، والذي سيضم جميع الخدمات الزراعية والبيطرية والأنشطة المختلفة المرتبطة بها مثل «وحدة بيطرية – جمعية تعاونية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد زراعي».