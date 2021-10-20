محافظة كفر الشيخ: جار تحديد ميدان لإطلاق اسم «بيج رامي» عليه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قبل أيام إطلاق اسم الكابتن ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، على أحد ميادين المحافظة الكبرى، تكريما له على الإنجاز الذي حققه في بطولة مستر أولمبياد 2021 والذي توج فيها بطلاً للعالم في لعبة كمال الأجسام.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جار تحديد ميدان كبير بالعاصمة ليطلق عليه اسم «بيج رامي»، وفقا لتعليمات محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى أن هناك عدة مقترحات جار بحثها في غضون الأيام القليلة المقبلة لإطلاق اسمه على الميدان وافتتاحه بحضوره.

اقتراح بإطلاق اسم بيج رامي على ميدان الـ47

وأوضح «السماحي»، أن من بين المقترحات، ميدان الـ47 الواقع بجوار تقسيم النيابة الإدارية بالعاصمة، لكنه لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، وسيتم طرحه لموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة خلال انعقاده في غضون أيام قليلة للموافقة عليه، موضحا أن المحافظ قدم التهنئة لأسرته وينتظره لتكريمه وافتتاح الميدان الذي سيطلق عليه اسمه.

وكان المحافظ، قرر في فبراير الماضي، إطلاق اسم «بيج رامي»، مستر أولمبياد 2020، ابن قرية السبايعة التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ، على منشاة رياضية، مقدماً له درع المحافظة، تكريماً له لما حققه من إنجاز عالمي، لرفعه اسم مصر عالياً، وذلك بعد فوزه باللقب العام الماضي، لكن لم يتم تحديد اسم المنشأة الرياضية أيضا، وسيجري إطلاق اسمه على أحد الميادين تكريما له بعد إنجازاته العالمية واحتفاظه باللقب للعام الثاني على التوالي.