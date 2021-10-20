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محمود مسلم

مسؤولو «العاشر» يتفقدون محطة كهرباء «S13» على مساحة 6 ملايين متر

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الوطن
10:30 ص | الأربعاء 20 أكتوبر 2021
جانب من التفقد

جانب من التفقد

تفقد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسؤولو الجهاز، الأعمال النهائية الجاري تنفيذها بمحطة محولات كهرباء «S13»؛ طبقًا للخطة الزمنية المعدة؛ لخدمة المستثمرين بمنطقة المطورين الجنوبية بمساحة 6 ملايين متر مربع بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز، على مسئولي المشروع بالالتزام بالمواصفات الفنية والكفاءة والجودة في التنفيذ.

الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة

وأوضح «أحمد»، أنه تم إجراء الاختبارات اللازمة والانتهاء من الملاحظات؛ تمهيدًا لوضع الجهد على المحطة قبل نهاية العام الجاري، في ضوء توجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وحرصًا من جهاز المدينة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة في التوقيتات المحددة.

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