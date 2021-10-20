ضبط متهم بالإتجار في العملة بالإسماعيلية.. تجاوزت تعاملاته 15 مليون جنيه

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مالك إحدى الشركات بالإسماعيلية، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام مالك إحدى الشركات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال تلقي تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي»، نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» من خلال عدد من المواقع والتطبيقات والتي تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب مقاطع الفيديو الأكثر انتشارا على الموقع.

تلقي الأموال بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصري

ويقوم المتهم المذكور بتلقي المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية، والتي يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حسابه بأحد البنوك بالإسماعيلية، أو تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي تعادل 15,200,000 جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.