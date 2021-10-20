الغربية تناقش حصر المباني الآيلة للسقوط واستعداداتها للأمطار

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة العديد من المواضيع الهامة ومنها «أعمال النظافة، الإشغالات، الإزالات، حرق قش الأرز ومراجعة الإنارة العامة»، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد. ‎

بدأ الاجتماع بمناقشة أعمال النظافة بالقرى والمدن والأحياء، والتعاقد مع المحلات على النظافة ومتابعة حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية والقمامة وضرورة تحرير محاضر للمخالفين.

كما وجه محافظ الغربية إلى ضرورة تكثيف الحملات المرورية وكذا حملات الإشغالات، إلى جانب عدم السماح بإقامة الأسواق في الشوارع الرئيسية، مشدداً على مراجعة حالة كشافات الإنارة على الطرق الرئيسية والداخلية وسرعة إصلاح التالف منها، بالإضافة إلى تجديد بوابات مداخل المدن والقرى مع طرح أعمال رد الشئ لأصله.

استعدادات الأجهزة لموسم الأمطار

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع موضوعات أخرى من بينها وضع تصور للإعلانات التي سوف يتم طرحها بالمراكز والمدن والأحياء، والسماح بتواجد عربات الطعام المتنقلة طبقاً للوائح والقوانين والتشديد على تحصيل المديونيات المتأخرة من كافة الجهات.

وواصل المحافظ اجتماعه بمناقشة محاكاة مواجهة الأمطار بكل من «طنطا، المحلة الكبرى وكفر الزيات»، إلى جانب الاستعدادات المستمرة للتدريب العملي المشترك، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أعمال التطعيم بلقاح كورونا للعاملين في «المصالح الحكومية، المحلات والمطاعم»، حرصاً على صحة وسلامة جميع المواطنين.

حصر المباني الآيلة للسقوط

وفيما يخص الإزالات، شدد الدكتور رحمي على إزالة كافة المباني المخالفة التي صدر لها قرار إزالة إلى جانب حصر كافة قرارات الإزالة للمباني الآيلة للسقوط التي لم تنفذ بعد وتشكل خطراً داهماً على حياة المواطنين، كما وجه المحافظ إلى الإسراع بإنهاء إجراءات فحص «طلبات التصالح، طلبات إدخال المرافق وطلبات استئناف الأعمال»، تسهيلاً على المواطنين.

واختتم الاجتماع بمناقشة حصر أراضي أملاك الدولة والولايات الأخرى لتوفير أماكن لإقامة المشروعات، والمحلات غير المرخصة، ومراكز الدروس الخصوصية ومخالفات التعدي على أملاك الري.