16 سفيرا يزورون قلعة قايتباي.. ومحافظ الإسكندرية: دعم للسياحة

زار 16 سفيرا من الدول «الإيبروأمريكية»، قلعة قايتباي، اليوم الثلاثاء، رافقهم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تزامنا مع بدء انطلاق فعاليات الأسبوع «الثقافي الإيبروأمريكي»، الذي تحتضنه عروس البحر المتوسط ويتضمن زيارة السفراء لقلعة قايتباي التي تعد من أقدم المعالم الإسلامية في مصر والعالم العربي للترويج السياحي لزيارة المدينة التي أسسها الإسكندر الأكبر وتعد مركزا حضاريا وثقافيا منذ أقدم العصور.

محافظ الإسكندرية: زيارة السفراء هامة لجذب السياحة إلى مصر

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن 16 سفيرا من الدول الإيبروأمريكية زاروا قلعة قايتباي، حيث تعد تلك الزيارة أحد الفعاليات الهامة لجذب السياحة إلى مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص، وأكد للسفراء أنهم سفراء مصر أيضا أمام شعوبهم من أجل التأكيد على قيمة السياحة في مصر وتشجيع مواطنيهم على زيارتها.

وأضاف الشريف لـ«الوطن»، أن السفراء أبدوا سعادتهم بزيارة القلعة أقدم مكان تاريخي في الإسكندرية، ومدى أهميتها في صد الأعداء عن المدينة في العصور القديمة، وأشادوا بمشروع حماية القلعة الذي يتم تنفيذه.

جدير بالذكر أن تلك الزيارة تأتي على هامش افتتاح فاعليات الأسبوع الثقافي للدول الإيبروأمريكية، مساء اليوم، بمكتبة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية والدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة.

وهو الأسبوع الذي سيستمر حتى 28 أكتوبر ويتضمن لقاءات مع قيادات محافظة الإسكندرية وممثلين لرجال الأعمال وكذلك أنشطة جامعية وأسبوع سينما إيبيروأمريكا والمسابقة الرقمية «أبطال إيبيروأمريكا»، التي يشارك في تنظيمها دوري كرة القدم الإسباني «لا ليجا»، مشددا على أهمية فعاليات الأسبوع الثقافي والمشاركة الدبلوماسية المميزة.