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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:01 ص | الأربعاء 20 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بشخصية ذكية، كما أنّه يبحث دائما عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل واسع جدًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

الشمس والمريخ في منزل الحظ يدفعانك لإظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

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