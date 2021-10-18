رئيس التحرير

محمود مسلم

«شفاء الأورمان» يتزين بالوردي في احتفالات التوعية بسرطان الثدي

كتب:

أماني خيري
01:47 م | الإثنين 18 أكتوبر 2021
شفاء الأورمان

شفاء الأورمان

تزامنًا مع الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي للتوعية ضد مرض سرطان الثدي وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض، تزين مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، شمال محافظة الأقصر، باللون الوردي، للمشاركة في الاحتفال بهذا الشهر عبر تنفيذ العديد من الفعاليات داخل المستشفى وداخل القرى للتعريف بطرق الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، وكيفية علاجه داخل مستشفى شفاء الأورمان بطيبة شمال محافظة الأقصر.

«شفاء الأورمان» يتزين باللون الوردي

 وتزمنًا مع الإحتفال بـ أكتوبر الوردي، شارك مستشفى شفاء الأورمان في الاحتفالات حيث تزينت واجهة وأروقة المستشفى باللون الوردي، ضمن عدة فعاليات نظمتها المستشفى خلال شهر التوعية بسرطان الثدي.

وقال الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان بطيبة شمال الأقصر، أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر الذي يساعد على الشفاء التام منه، وإيمانا من المستشفى بأهمية الكشف المبكر ودوره المجتمعي،  قامت إدارة مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر بإنارة المستشفى باللون الوردي وهو لون التوعية بسرطان الثدي، وكذلك تنظيم حملات توعوية للسيدات داخل وخارج المستشفى، وتنظيم العديد من الفعاليات الأخرى.

فحص 3050 حالة في حملات الكشف عن سرطان الثدي

فيما أوضح، محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، أن عدد الحالات التي تم فحصها في حملات الكشف المبكر الخاصة بسرطان الثدي، 3050 حالة في الصعيد، حيث وصلت الحملات لعدد كبير من القرى والنجوع، مشيرا إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المرضى بالمجان تماما.

 

 

اقرأ المزيد:

10 معلومات عن معبد إسنا جنوب الأقصر

بدء احتفالات دير مارجرجس في الأقصر 10 نوفمبر المقبل

32 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يتقدم مسيرة للمكفوفين احتفالا بيوم العصا البيضاء

إحياء «نافورة البغدادي» بالطريق السياحي في الأقصر.. متوقفة منذ 13 عاما

مستقبل وطن الأقصر يوزع 2000 علبة حلوى المولد النبوي على عمال النظافة