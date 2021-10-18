«شفاء الأورمان» يتزين بالوردي في احتفالات التوعية بسرطان الثدي

تزامنًا مع الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي للتوعية ضد مرض سرطان الثدي وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض، تزين مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، شمال محافظة الأقصر، باللون الوردي، للمشاركة في الاحتفال بهذا الشهر عبر تنفيذ العديد من الفعاليات داخل المستشفى وداخل القرى للتعريف بطرق الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، وكيفية علاجه داخل مستشفى شفاء الأورمان بطيبة شمال محافظة الأقصر.

«شفاء الأورمان» يتزين باللون الوردي

وتزمنًا مع الإحتفال بـ أكتوبر الوردي، شارك مستشفى شفاء الأورمان في الاحتفالات حيث تزينت واجهة وأروقة المستشفى باللون الوردي، ضمن عدة فعاليات نظمتها المستشفى خلال شهر التوعية بسرطان الثدي.

وقال الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان بطيبة شمال الأقصر، أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر الذي يساعد على الشفاء التام منه، وإيمانا من المستشفى بأهمية الكشف المبكر ودوره المجتمعي، قامت إدارة مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر بإنارة المستشفى باللون الوردي وهو لون التوعية بسرطان الثدي، وكذلك تنظيم حملات توعوية للسيدات داخل وخارج المستشفى، وتنظيم العديد من الفعاليات الأخرى.

فحص 3050 حالة في حملات الكشف عن سرطان الثدي

فيما أوضح، محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، أن عدد الحالات التي تم فحصها في حملات الكشف المبكر الخاصة بسرطان الثدي، 3050 حالة في الصعيد، حيث وصلت الحملات لعدد كبير من القرى والنجوع، مشيرا إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المرضى بالمجان تماما.