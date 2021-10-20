تاج الدين: جرعة ثالثة من لقاحات كورونا بعد تطعيم الأطباء وكبار السن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك جرعة ثالثة للمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، ولكن بعد تطعيم الفئات المستحقة مرة أخرى باللقاح وهم الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والمقرر تطعيمهم في الربع الأول من العام المقبل.

جرعة ثالثة للحاصلين على لقاح كورونا ومر عام على اللقاح

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الجرعة الثالثة للقاح كورونا هي جرعة معززة وتنشيطة للأجسام المضادة، فاللقاح يعمل على تكوين أجسام مضادة تظل داخل الجسم من ستة أشهر إلى عام تقريبا وهناك دراسات تجري بشكل جدي لمعرفة المدة الزمنية للقاحات كورونا داخل الجسم.

انخفاض إصابات كورونا على مستوى العالم

وعن المنحى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية وجود ارتفاع في إصابات فيروس كورونا، ولكننا لم ندخل ذروة الموجة الرابعة بعد، وأن هناك انخفاضا في أعداد إصابات كورونا والوفيات خلال هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى وتيرة التطعيم بلقاح كورنا التي تقوم بها الدول، موضحا أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف الأعراض فنري أن 80% من إصابات فيروس كورونا هي بعزل منزلي تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.

وجدد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، الدكتور عوض تاج الدين، الدعوة للمواطنين بأهمية حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مطمئنا المواطنين من جميع لقاحات كورونا، وقال جميع اللقاحات فعالة وأمنه ولا داعى للخوف «القلق والخوف أمر طبيعي ولكن الدراسات أجمعت على أمان اللقاحات».

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.