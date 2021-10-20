إزالة 13 حالة تعديات على أملاك الصرف والسكة الحديد بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، في محافظة المنيا، حملة موسعة خلال الساعات الماضية، لتنفيذ قرارات إزالة 13 حالة تعديات بالبناء المخالف على أملاك دولة تابعة للصرف والسكة الحديد، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

استمرار تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات الولاية، والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، والتعديات علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وتحرير محاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تسليم حاويات جديدة لدعم منظومة النظافة بملوي

كما أعلن المحافظ عن تسليم عدد من الحاويات الجديدة الخاصة بجمع تراكمات القمامة، للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، وذلك ضمن خطة الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمجتمع.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، ونقل جميع تراكمات القمامة ونقلها بالمقالب العمومية باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري.

إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة

من جانبه، قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، انه تنفيذاً لتكليفات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية حملة نظافة مكبرة شملت جميع الشوارع الرئيسية والأحياء، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة، مؤكداً على استمرار تنظيم حملات رفع القمامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.