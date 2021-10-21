حظك اليوم برج الأسد الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حب الذات والافتخار بالنفس المبالغ فيه من أكثر عيوب ومساوئ مواليد برج الأسد، ولكنه في الوقت ذاته يمتلك قلبا حنونا.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الوضع الفلكي قد يتسبب لك اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع الأحباب.. عليك بالصبر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.