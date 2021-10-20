حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته المسيطرة والقوية، كما أنه يحرص دائما على أن يكون صاحب الرأي الأول والأخير في حياة الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر المكتمل بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو 1969.