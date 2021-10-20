تأجيل دعوى إلغاء قرار الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية لـ15 ديسمبر 

قررت الدائرة السابعة مفوضين بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لجلسة 15 ديسمبر المقبل.

قرار تحديد سعر الليلة بالفنادق

وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، الدعوى التي حملت رقم 51970 لسنة 75، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي، والذي صدر بناء على رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومن ثم صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأي من أنواعها للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973.

وبناء على ذلك حُدد سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، بينما الفنادق الأربعة نجوم 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، ويُعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021.

المحاميان: قرار الوزير مخالف للقانون

وقال المحاميان، إن هذا القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين، أو تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أي سوق معنية، أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق، واستند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018 أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ما ورد بصحيفة الطعن.

وأضاف المحامي هاني سامح، أنه وفقًا للقرار فإنه من نوفمبر المقبل تبدأ أسعار الغرف من 630 جنيهًا لليلة بفنادق الخمسة نجوم، و550 جنيهًا في الأربعة نجوم، بينما هي متوافرة الآن بأسعار 200 جنيه فقط، ووصف القرار بالباطل الذي ينتهك حقوق جمهور المواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفنادق الكبرى.