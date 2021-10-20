إصابة شاب بطلقات نارية على يد مجهولين في الفيوم

أصيب شاب بعدة طلقات نارية في منطقة منشأة عبدالله بنطاق بمركز شرطة الفيوم، وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف الشاب إلى المستشفى، وجرى إخطار الأمن بالحادث.

بلاغ بإصابة شاب بطلقات نارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بسماع دوى إطلاق نيران كثيف بمنطقة منشأة عبدالله بنطاق المركز، وعثور الأهالي على شاب مصاب بطلقات نارية وحالته خطرة.

مباحث الفيوم تنتقل إلى مكان الواقعة

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم، بقيادة الرائد هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وجرى العثور على شاب في العقد الثاني من العمر لا يحمل إثبات هوية، ومصاب بـ 3 طلقات نارية في مناطق متفرقة بجسده، وينزف بشدة وحالته خطرة، ولم يتعرف أحد من أهالي المنطقة على هويته.

نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف، ونقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى إدخاله إلى غرفة العمليات فور وصوله المستشفى لخطورة حالته، وحاجته لإجراء جراحة عاجلة.

مجهولين يطلقون النيران على شاب

وتبينّ أنّ مجهولين استدرجوا الشاب المصاب إلى قطعة أرض نائية، وأطلقوا وابلاً من النيران عليه وفروا هاربين، فيما يكثف ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم من جهودها لمعرفة الجناة، حيث يجري تفريغ الكاميرات القريبة من محيط الواقعة للتوصل إلى هوية الجناة.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.