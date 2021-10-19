شاب يمزق جسد شقيق زوجته بالفيوم بسبب «قضية طلاق».. أخذ 250 غرزة

جروح قطعية غائرة في الجبهة والكتف والظهر شوّهت جسد جمال مصطفى، 20 عاما، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، وكادت أن تودي بحياته إثر إصابته بنزيف حاد نتيجة تلك الجروح، بعدما اعتدى عليه زوج شقيقته الكبرى، انتقاماً منه، بعد أنّ رفع قضيتي طلاق وقائمة ضده، نظراً لاعتدائه هو وأسرته على شقيقته وكادت أن تجهض جنينها بسبب ذلك الاعتداء، فما كان من شقيقها الذي يتدرب في مكتب أحد المحامين إلا أنّ حرر لزوج شقيقته محاضر رسمية بالاعتداء عليها، وقضايا طلاق ونفقة وقائمة.

بلاغ بالاعتداء على شاب وتمزيق جسده

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول جمال مصطفى، 20 عاما، طالب بكلية الحقوق بجامعة الفيوم، مصاباً بعدة طعنات وجروح غائرة في جسده.

الشرطة تنتقل إلى المستشفى للتحقيق

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى المستشفى، وتبين إصابة طالب كلية الحقوق بإصابات بالغة إثر تعرضه لاعتداء من زوج شقيقته، انتقاماً منه لرفعه عدة قضايا ضده بعدما اعتدى بالضرب على شقيقته وهي حامل.

جمال: فوجئت بإصابة في جبهتي وفقدت الوعي

وقال «جمال» إنّه خرج من منزله عقب صلاة العشاء، متوجهاً إلى مكتب أحد المحامين المشهورين الذي يتدرب على العمل في المحاماة لديه، وما إن وصل إلى موقف السرفيس بمنطقة الصوفي إلا وفوجئ بزوج شقيقته، وقد فاجأه بضربة في جبهته بسلاح أبيض «ساطور» فنزف دماء بغزارة وغطت الدماء عينيه وفقد القدرة على الرؤية، وسقط أرضاً، فأبرحه زوج شقيقته ضرباً بالساطور في مختلف أرجاء جسده متسبباً في إصابته.

250 غرزة لخياطة جروح جسد جمال

وخضع مصطفى إلى خياطة جروحه حتى بلغ عدد الغرز 250 غرزة، والتي جرى إعداد تقرير طبي بها، تمهيداً لتقديمه للنيابة العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.