حبس شاب مزق جسد طالب جامعي في الفيوم بسبب قضية طلاق

قررت نيابة بندر الفيوم، حبس محمود محمد جمعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم الأربعاء، بتهمة الشروع في قتل جمال مصطفى شعبان عبد الله، حيث ترصد له وفاجئه بضربة على جبهته ثم مزق جسده بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته، وجرى نقله على إثرها إلى مستشفى الفيوم العام، وتم تقطيب الجروح بـ250 غرزة، كما قررت النيابة عرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وكتابة تقرير مفصل بحالته.

بلاغ بتمزيق جسد شاب بسلاح أبيض

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي، مأمور قسم ثان الفيوم، بورود بلاغا من مستشفى الفيوم العام، بوصول شاب يدعى جمال مصطفى شعبان طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة الفيوم، وجسده ممزق بعدما تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وخياطة الجرح بـ 250 غرزة.

رفع قضية طلاق وقائمة ضد شقيق الجاني

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، أنّ المجني عليه يتدرب في مكتب محامي، ونشبت خلافات بين شقيقته وحماتها، واعتدت حماتها بالضرب عليها وأصابتها بنزيف وكادت أن تفقد جنينها، فذهبت لمنزل أسرتها، وقام شقيقها بتوكيل المحامي الذي يتدرب لديه لرفع قضية طلاق وقائمة منقولات لشقيقته، وبالفعل حصلت شقيقته على أحكام بينها حكم بحبس الزوج 6 أشهر.

تهديدات للتنازل عن القضايا والمنقولات

وأشارت التحريات إلى أنّ أسرة الزوج، هددت أسرة الزوجة بالقتل، إذا لم يتنازلوا عن القضايا المرفوعة ضد ابنهم الذي أصبح مطلوباً لتنفيذ الحكم عليه بالحبس 6 أشهر، ونظراً لأنّ شقيقها الصغير الطالب بكلية الحقوق وراء رفع القضايا، ترصد له شقيق زوج شقيقته ومزق جسده بسلاح أبيض.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

تحرر بالواقعة المحضر رقم 13699 إداري قسم شرطة ثان الفيوم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.