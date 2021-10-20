إصابة شاب وطفل بطلقات نارية على يد مجهولين في الفيوم

اعتاد الطفل «عزت»، على الخروج يوميا للعمل على «توك توك»، بمدينة سنورس، ليساعد أسرته في تدبير احتياجاتهم الأساسية، وأثناء انتظاره في «الموقف»، برفقة أحد أصدقائه، طلب شابان توصيلهما إلى إحدى المناطق بسنورس، واستدرجاهما إلى منطقة نائية، وأشهرا في وجهيهما سلاحا ناريا، وطلبا منهما النزول من التوك توك وحينما رفضا، أطلقا النيران تجاههما، وتركاهما غارقين في دمائهما، واستقلا «التوك توك»، وفرا هاربين.

بلاغ بإصابة شابين بطلقات نارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغاً من شرطة النجدة، من أهالي سنورس بالعثور على شابين مصابين بطلقات نارية وينزفان بشدة بأحد الطرق النائية.

مباحث سنورس تنتقل لمكان الواقعة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وجرى العثور على عزت أحمد فتحي، 16 سنة، مصاب بجرح قطعي في الأذن اليمنى، وأحمد ضيف محمد، 27 سنة، مُصاب بطلقات نارية في الوجه والكتف جهة اليمين، وجرى نقلهما إلى مستشفى سنورس المركزي بواسطة سيارات الشرطة.

تحويل المصابين لمستشفى الفيوم العام

وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمستشفى سنورس المركزي، طلبت تحويلهما إلى مستشفى الفيوم العام بسبب حاجة المصاب الأول لعمل أشعة مقطعية على المخ، وحاجة الثاني لعمل أشعة مقطعية على الصدر، وجرى استدعاء سيارتي إسعاف وتحويلهما إلى مستشفى الفيوم العام.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وبسؤال المصابين عمّا حدث، أفادا باستقلال شخصين التوك توك وطلبا منهما إيصالهما إلى مكان معين، واستوقفاهما بمنطقة نائية وأطلقا عليهما النيران متسبيين في إصابتهما، وسرقا التوك توك وفرا هاربين.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، فأمرت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة، وتفريغ الكاميرات لتحديد هوية الجناة وسرعة ضبطهم.