صحة النواب: ذروة الموجة الرابعة لكورونا تنتهي قريبا.. و6 نصائح للطلاب

انطلقت الدراسة في المدارس والجامعات خلال مطلع الأسبوع الجاري، وسط تساؤلات من أولياء الأمور بشأن موقف العملية الدراسية في وجود الموجة الرابعة لفيروس كورونا .

نهاية ذروة الموجة الرابعة

وقالت هناء سرور عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: نحن على مشارف الانتهاء من ذروة الموجة الرابعة لكورونا، مضيفة: الموجة الرابعة تمر بسلام وإن شاء الله مافيش موجة خامسة.

وفي هذا السياق، حددت سرور بعض النصائح لأولياء الأمور والطلاب نعرضها، لكم:

ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

ارتداء الكمامات والحرص على غسيل الأيدي بصفة مستمرة والتطهير بالكحول.

تجنب التزاحم والتأكد من توفير التهوية اللازمة في الفصول الدراسية.

متابعة الأطفال بشكل دوري وعزل أي طالب تظهر عليه الأعراض.

الحفاظ على التغذية السليمة وتناول الكثير من الخضروات والفواكة الغنية بالفيتامينات.

جهود الدولة المصرية للتصدي للجائحة

ثمنت عضو لجنة الصحة جهود الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس، حيث وفرت الدولة كل أنواع اللقاحات الموجودة بالمجان لكل المواطنين وفي العديد من الأماكن سواء في المراكز الصحية والمستشفيات وكذلك الفرق المتنقلة وهذا ما يساعد في خفض حدة المرض وأعراضه.

ضرورة أخذ لقاح كورونا

وطالبت بتقديم التطعيمات المكثفة لكل طلاب المدارس أو الجامعات وجميع القائمين على العملية التعليمية.

وطالبت سرور المواطنين بالابتعاد عن الازدحام غير المجدية، من خروج للاحتفالات أو المولات وغيرها و اقتصار الخروج على الدراسة والعمل حتي تنتهي الجائحة.

وكانت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكدتا أنه لا داع من استمرار الدراسة بنظام الأون لاين في ظل استقرار الوضع الوبائي في مصر.