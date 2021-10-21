حظك اليوم برج العقرب الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بكونه لديه شخصية غيورة بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب للتسرع، وتأنّ في توقيع أي عقود أو أوراق.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.