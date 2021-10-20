«التموين»: الكتلة الاقتصادية العالمية تصل لـ87 تريليون دولار بـ193 دولة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، إن الخبراء الاقتصاديين العالميين توقعوا حدوث معدلات نمو تصل لـ6% قبل جائحة فيروس كورونا، إلا أنه وبسبب الجائحة حدث تباطؤ في معدلات النمو لتسجل 3.9% فقط، مشيرا إلى أن الكتلة الاقتصادية العالمية تصل إلى 87 تريليون دولار، وهو إجمالي ما ينتج من كافة دول العالم بواقع 193 دولة.

زيادة أسعار المنتجات

وأضاف «عشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن أسباب زيادة أسعار المنتجات يأتي بسبب ندرتها مع وجود طلب كبير عليها، ودائما ما يقوم المنُتج بزيادة سعر الإنتاج، وفي حال حدث عزوف من المستهلك على المنتج ينخفض سعر الإنتاج الخاص به.

ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب العزوف عن الشراء

وأوضح أن ارتفاع أسعار مصادر الطاقة عالميا سببه عزوف نسبة كبيرة من الدول على الشراء خلال الجائحة وسعيها حاليا لشراء كميات كبيرة للتخزين والاستخدام، متوقعا أن يحدث خللا في أسعار منتجات الطاقة عالميا لحين استقرار الوضع، مشيرا إلى أن التفاوت على مستوى العالم سببه عدم حدوث زيادة سعرية أو تضخم، ولكن السوق به نوع من الركود.

وأكد أن هناك سلعا زادت أسعارها الضعف كزيت الصويا، والذي زاد سعر الخام منه، وتستورد مصر منه 27% من الاستهلاك المحلي، متابعا: «كان عندنا مخزون من زيت الصويا وبدأنا نطرحه بالسعر القديم، واستوردنا حاليا بالسعر الجديد، وبالتالي حدث موجه تضخميه بسعره في الأسواق، السوق بيظبط نفسه لما يصل سعر المنتجات إلى قمة الأسعار، وهيرجع لما كان عليه سابقا».

وتابع: «احنا أكبر دولة في العالم استيرادا واستهلاكا للأقماح، والفترة اللي فاتت زودنا احتياطي القمح المصري وزودنا زراعاته، وفيه مشكلة في وهيحصل زيادة سعرية في السيارات والإلكترونيات وبعض الملابس، والمصريين محسوش بزيادات سعرية في المنتجات خلال جائحة كورونا».