سكن لكل المصريين وتطوير عواصم المحافظات لتوفير سكن بديل

«سكن لكل المصريين».. مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال نهاية العام الماضي، بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، وعليه تم طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

أراضي سكن لكل المصريين ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات

وضمن المشروعات التي تسعى الدولة لتنفيذها ضمن خطتها للقضاء على المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى، مشروع تطوير عواصم المحافظات.

وعقد اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز.

وفى بداية الاجتماع، أشار اللواء ناصر فوزي إلى موقف حصر الأراضي الفضاء المقترحة لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحاً أنه فيما يتعلق بأراضي الأولوية العاجلة لمشروع "سكن لكل المصريين"، فقد صدرت قرارات جمهورية لعدد من قطع الأراضي بعدد من المحافظات، والمقترح استغلالها فى تنفيذ هذا المشروع.

ويعد صندوق التنمية الحضارية "صندوق تطوير العشوائيات" سابقا، هو المسؤول عن تنفيذ مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، لإقامة مشروعات سكنية، كي تكون سكنا بديلا لسكان المناطق العشوائية، على غرار مشروع الأسمرات وبشاير الخير.

وجرى حصر 265 موقعا في مدن الـ26 محافظة، بمساحة إجمالية نحو 11 ألف فدان، ومن المتوقع أن يتغير العدد، لظهور مواقع أخرى، أو وجود أراضٍ يصعب التعامل معها.

ويعد المشروع قوميا، وهو مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وله عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية، تهدف إلى معالجة مشكلات العمران الملحة، التي تتمثل في المناطق المتكدسة بالسكان وبها مخالفات كثيرة، ومنها منطقة عزبة الهجانة، التي أمر الرئيس بتطويرها خلال الأيام الماضية.