مستشار الرئيس: مصر طعمت المواطنين بـ32.5 مليون جرعة لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر بخير، وهناك تعامل حكيم وجيد ومؤثر مع أزمة فيروس كورونا، رغم أننا في الموجة الرابعة من المرض، لكن هناك تعامل تدريجي مع كل مكونات الأزمة، ويجب أن تكون الاحتياطات والإجراءات أسلوب حياة، والأمور تنفتح تدريجيًا، ومصر بها تكدس كبير، وما زلنا في مرحلة التحصين وتلقيح المواطنين.

تلقيح 40 مليون بنهاية العام

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أمس الأربعاء، أنه قبل نهاية العام تسعى مصر لتلقيح 40 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن مصر طعمت 21 مليون مواطن بحوالي 32.5 مليون جرعة، ما بين الأولى والثانية.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر حصل على الجرعتين، مشددًا على أن اللقاحات متوفرة، ولا يوجد أي أزمة بها، خاصة مع التصنيع المحلي.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: «التطعيم موجود واحنا أحسن من دول كتيرة جدا»، منوها إلى أن دول أفريقيا كلها حصلت على حوالي 5% من احتياجاتها، مشددًا في الوقت ذاته على أن الموجة الرابعة لم تنكسر، بعد وطالما أن الأعداد تتزايد فإننا ما زلنا نعيش فيها، والزيادة في الأعداد يتبعها زيادة في أعداد من يدخلون المستشفيات ومن يحتاجون إلى رعاية مركزة.

الدراسة تسير بشكل جيد

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن الدراسة بدأت في المدارس والجامعات، مع تطعيم الطلاب والأساتذة، والأمور تسير بشكل جيد، وكل هذا يدل على أن الأمور مستقرة، موضحًا أن معظم الحالات بسيطة أو متوسطة ويجرى التعامل معها بكل دقة وحرفية.