«التعليم»: بعض المدارس مرتفعة الكثافة لجأت لتقسيم اليوم لأربع فترات

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن بعض المدارس الحكومية لجأت إلى خيار تقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات، وليس ثلاثة فقط، لارتفاع الكثافات الطلابية لديها، بعدما لم تستطع خفض التكدس بالفصول مع تطبيق نظام الثلاث فترات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات، طالما أنه تم بمعرفة مديري الإدارات والمديريات، وبناء على صالح الطلاب والعملية التعليمية، فلا مشكلة في ذلك، طالما أن الهدف يتحقق، بمنع التكدس والزحام وراحة الطلاب.

اليوم الدراسي يبدأ السابعة صباحا وينتهي الرابعة ونصف عصرا

ولفت المصدر إلى أن مدارس الأربع فترات، ينتهي اليوم الدراسي فيها كما يحدث في مدارس الثلاث فترات، في حدود الرابعة والنصف مراعاة لظروف فصل الشتاء، ويبدأ في حدود السابعة صباحا، ورغم أن زمن الحصة يكون أقل، لكن يستطيع المعلم شرح المنهج المحدد بأريحية، والطلاب أيضا يكونوا في راحة من الزحام.

مدير المديرية يتولى إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر الكتاب الدوري رقم 32 بشأن تنظيم العمل داخل المدارس لجميع المراحل، وينص على أن مدير المديرية يتولى إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين.

عدم المساس بعدد أيام الدراسة

وأكدت «شوقي» على عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة، واستمرار العمل بترجمة المواد العلمية «العلوم والرياضيات» لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة، والسماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط.