طرح كانتين مدرسة للإيجار بـ130 ألف جنيه في الإسكندرية

أعلنت مدرسة خاصة في الإسكندرية، بدء قبول طلبات تأجير الكانتين للعام الدراسي 2021-2022، إذ حددت المدرسة حد أدنى لقبول طلب التأجير 130 ألف جنيه، وهو الأمر الذي أثار سخرية المواطنين الذين اعتبروا المبلغ المطلوب لا يتناسب مع ما يده المقصف.

تفاصيل تأجير مقصف مدرسة في الإسكندرية

المدرسة التي نشرت إعلانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حاولت تبرير السعر بنشر تفاصيل أكثر عن عملية البيع حيث أن المدرسة تضم 2400 طالب، ومواعيد المدرسة من الساعة 7 صباحا حتى 1.30 ظهرا، فيما أكدت أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الإثنين المقبل على أن يتم تقديم الطلبات واستلام كراسة الشروط من الحسابات.

سخرية من سعر تأجير مقصف مدرسة بالإسكندرية

واعتبر المواطنون في الإسكندرية أن السعر المعروض غير مناسب، وتحول المنشور إلى مادة للسخرية من قبل المعلقين الذين تساءلوا: «130 ألف جنيه في حوالي 5 شهور دراسة ليه.. هو اللي هيمسك الكانتين هيبيع فيه إيه؟».

فيما أشادت «وسام ماهر»، ولي أمر أحد الطلاب، بالسعر، ورأت أنه يمثل صعوبة في تأجير ذلك المقصف قائلة: «أنا فرحانة بالسعر ده لعله خير والله علشان محدش هيفكر يأجره وبالتالي الأولاد مش هيشتروا حاجه غير تحت عنينا، نصيحة مني ياريت ترفعو السعر كمان شويه المبلغ ده قليل أوي على فكرة».

فيما أكد عادل حسن، ولي أمر طالب، أن هذا المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير وبالتحديد في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا حالياً، ومن الممكن توقف العملية التعليمية في أي لحظة، وبالتالي لن يجد مستأجر المقصف من يبيع لهم منتجاته.