أخبار الإسكندرية اليوم.. القضاء على كلب مسعور وخفض كثافة المدارس

شهدت محافظة الإسكندرية أحداث عديدة على مدار الساعات الماضية، على كافة النواحي، حيث طغت أخبار الشؤون التعليمية في الإسكندرية على أحداث يوم الأربعاء، حيث بدأت بعملية خفض الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للثانوي العام، بالإضافة إلى عمل تعليم الإسكندرية على تخفيض كثافات حضور الطلاب في المدارس، ناهيك عن إزالة 11 كشكا من محيط مدارس غرب الإسكندرية حفاظاً على الطلبة، فيما جرى القضاء على كلب مسعور عقر 37 شخصا بعد مطاردة دامت لـ 24 ساعة.

خفض الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للثانوي العام في الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خفض الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للثانوي العام إلى (185) درجة للعام الدراسي 2021 / 2022، لتحقيق رغبات أولياء الأمور في إلحاق ذويهم بفصول الثانوي العام، وفي إطار القرارات الوزارية المنظمة لذلك جرى خفض الحد الأدنى للالتحاق.

تعليم الإسكندرية: تخفيض كثافات حضور الطلاب في المدارس

أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تقارير المتابعة بالإدارات التعليمية قد أشارت إلى البدء في تنفيذ التعليمات الخاصة بخفض الكثافات لارتفاع نسبة حضور الطلاب واستمرار تكدس أولياء الأمور أمام بوابات المدارس.

إزالة 11 كشكا من محيط مدارس غرب الإسكندرية حفاظاً على الطلبة

شهد حي غرب حملات صباحية بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي لإزالة التعديات الثابتة وتعديات الباعة الجائلين والفروشات والتعريشات والسقايف والإشغالات كافة أمام وحول المدارس بمنطقة مينا البصل، حيث أسفرت الحملات عن إزالة عدد 13 كشكا منهم 11 كشكا في محيط المدارس.

القضاء على كلب مسعور عقر 37 شخصا بعد مطاردة 24 ساعة

تمكنت قوة من شرطة الخيالة في الإسكندرية، بالتنسيق مع حي العجمي والطب البيطري، ومديرية البيئة بالإسكندرية، من القضاء على كلب مسعور، هاجم عدداً من الأهالي، وعقر 37 شخصاً أمس الثلاثاء، وذلك بعد عملية بحث وتمشيط استمرت على مدار 24 ساعة.