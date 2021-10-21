«مديريات التعليم» تكشف زمن الحصة المدرسية بسبب الكثافة: 25 دقيقة

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات التعليمية، بضرورة إيجاد حلول لمواجهة كثافة الطلاب في المدارس، ومراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية، مؤكدة على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية.

تقسيم الحضور لـ4 فترات يراعي تحقيق التباعد الاجتماعي

وأكدت مصادر في مديريات التربية والتعليم، على أنه تم التنسيق مع الإدارات التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية في المدارس من خلال تقسيم حضور الطلاب إلى أربع فترات دراسية في اليوم الواحد، موضحة أن التقسيم يراعي تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحتهم، ويكون زمن الحصة المدرسية 25 دقيقة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تقسيم اليوم الدراسي لأربعة فترات يسري فقط على المدارس ذات الكثافة المرتفعة، مؤكدة على أن المدارس ذات الكثافة العادية يتم تقسيم اليوم الدراسي بها إلى فترتين في حالة الضرورة، لافتين إلى أن قرار التقسيم يتم بموافقة مدير المديرية بالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

بدء اليوم الدراسي الساعة السادسة والنصف صباحاً

وأوضحت المصادر، أن اليوم الدراسي في المدارس التي تطبق نظام الـ«4 فترات» يبدأ خلال الفترة من الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى الساعة السابعة صباحاً، وينتهي في الفترة من الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى الساعة الخامسة مساءً، موضحين أن الفترة الثالثة والرابعة تبدأ بعد الثانية عشر ظهراً، مشددين على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتنفيذ كل التعليمات الخاصة بانتظام الدراسة وتوزيع المقررات الدراسية.

وأكدت المصادر، على أن تقليل زمن الحصة المدرسية في مدارس الـ«4 فترات» يأتي كحل لمواجهة المثافة الطلابية وانتظام الدراسة، لافتة إلى أن العجز في المعلمين يتم سده من خلال فتح باب التطوع للمعلمين، مؤكدة على أنه هناك تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على سير العملية التعليمية في جميع المدارس.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتفعيل لجنة الصحة المدرسية بصفة مستمرة.