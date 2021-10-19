«التعليم» توجه المدارس بحصر أسماء الطلاب غير القادرين اقتصاديا

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، المدارس بضرورة سرعة إعداد كشف مجمع لكل مدرسة بأسماء وبيانات الطلاب غير القارين اقتصاديًا والحالات الحرجة فقط، الذين تقدموا بطلب الحصول على مساعدة.

وأضافت المديريات في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنه جرى التنبيه بضرورة كتابة الكشوف من أصل وثلاثة نسخ «الأصل يسلم إلى أقرب وحدة تضامن اجتماعي قريبة للمدرسة عن طريق الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة والنسخة الأولى تحفظ بالتربية الاجتماعية بالمدرسة، والنسخة الثانية للتوجيه بالإدارة».

وتابعت مديريات التربية والتعليم، أنه بعد قيام وحدة التضامن بإجراء البحوث الاجتماعية يسلم الكشف بمستنداته لسكرتير المدرسة الذي يقوم بتسليمه لقسم الإحصاء بالإدارة لإدراج الطلا ب على السيستيم، وتسلم جميع كشوف الإدارة مقسمة حسب المراحل «الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني»، إلى توجيه عام التربية الاجتماعية.

ضـوابط الإعفاءات المقررة للطلاب

- الطلاب الذيم لا يندرجوا تحت بند فئات الإعفاء الواردة بالقرارات الوزارية السابقة، يجـوز له التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي، وتسليمه إلى الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

- تطبيق الإعفـاء من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس.

- تسديد المصروفات الدراسية بالفصل الدراسي الأول لاستلام الكتب المدرسية.

-إعفاء أبناء شهداء وضحايا، ومفقـودي، ومصابي العمليات الحربية والإرهابيـة، والأمنيـة، وأسرهم، من المصروفات الدراسية.

- يقوم المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشـوف معتمـدة مـن مـدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب، وإرسالها إلـى قسـم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامـة لنظم المعلومات، ودعـم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.

وأكدت المديريات أن هذه التعليمات جاءت بناءً على الكتاب الدوري رقم 33 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2021 بشأن تحصيل المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم، وما ورد في البند 2 الخاص بالطلاب التي لا تندرج تحت فئات الإعفاء الواردة بالقرارات الوزارية.