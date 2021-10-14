ضبط 9891 شخص لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 1137 مخالفة غلق خلال 24 ساعة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عددًا الأشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، كما حررت محاضر لمحلات مخالفة لقرار الغلق، بالإضافة لتحرير عددًا من المحاضر لمقاهي تقدم الشيشة للزبائن.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

1 - ضبط عدد 9891 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9861 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 30 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

2 - تحرير 1137 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

3 - ضبط 295 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1888 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومع اقتراب بدء الموجة الرابعة، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.