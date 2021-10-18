ضبط 10107 أشخاص لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 10107 اشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ10075 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 32 لم يسددوا الغرامة المقررة.

1061 مخالفة للمحلات

كما تحررت 1061 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبطت 258 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 1619.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما أن ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ إستمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.