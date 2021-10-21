ضبط 192 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بقيمة مليون و635 ألف جنيه

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عده عناصر إجرامية بمحافظات الإسكندرية ومطروح وأسيوط، لاتجارهم في المواد المخدرة، وبحوزتهم 192 طربة حشيش، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون وستمائة خمس وثلاثون ألف جنيه تقريبًا.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن قيام عده عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وبالتنسيق مع الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، ومديريات أمن الإسكندرية ومطروح وأسيوط، شنت عده حملات لضبطهم عقب تقنين الإجراءات.

وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

- ضبط «140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول» بحوزة أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط «40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8٫500 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول» بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح.

- «ضبط 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول» بحوزة شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الفتح في محافظة أسيوط.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫635٫000) مليون وستمائة خمس وثلاثون ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.