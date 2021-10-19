تحرير 256 مخالفة مرورية وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات بشوارع الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من شن حملة مرورية مكبرة، تستهدف إحكام السيطرة والتواجد الشرطي والرقابة، وردع سائقي مركبات مخالفة التراخيص بنطاق مركزي طنطا والمحلة، ما أسفر عن تحرير 256 مخالفة مرورية، وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات فورية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

أمن الغربية يدفع بحملات مرورية وردع مخالفين

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير مباحث المرور بالغربية، يفيد بتخصيص طواقم أمنية ثابتة ومتحركة بكل الطرق الفرعية والرئيسية، لإحكام التواجد الأمني وردع السائقين المخالفين.

تحرير 254 مخالفة مركبات سير دون ترخيص و256 مخالفة سير توك توك

كما أسفرت نتائج الحملات المرورية، عن تحرير 254 مخالفة مركبات سير دون ترخيص، و256 مخالفة سير توك توك، وسحب 54 ترخيص سير عكس الاتجاه، وتحصيل 25 ألف جنيه غرامات فورية بطنطا، فضلا عن 20 ألف جنيه غرامات فورية بشوارع وميادين المحلة.

انتشار الأكمنة المرورية وتحصيل غرامات فورية من المخالفين

كما دفعت الأجهزة المرورية بمديرية أمن الغربية، بعدد من الأكمنة بمداخل ومخارج المدن على رأسها «طنطا- المحلة»، بمدخل كمين العلو، بينما خصصت طاقم متحرك بمنطقة مرور الرجدية بنطاق مركز طنطا، وتم تفتيش مستقلين الدراجات النارية والفسب والتوك توك.

وكلفت إدارة مباحث المرور، بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.