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كشف ملابسات فيديو متداول لمشاجرة بين 5 أشخاص بالإسكندرية.. بدأت بمشادة كلامية

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الوطن
03:51 م | الخميس 21 أكتوبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لمشاجرة في دائرة قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين 5 أشخاص، عاملان في أحد المحال التجارية، و3 أشخاص يعملون في جراج، بسبب خلافات على أولوية وقوف سيارة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما دون حدوث إصابات أو تلفيات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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