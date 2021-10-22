كورونا فى مصر.. ارتفاع معدلات الشفاء ورفع درجات الاستعداد بالمستشفيات

كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الرسمية، عن آخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، حيث قالت الوزارة من خلال التقارير الرسمية المتعلقة بآخر إحصائيات للفيروس فى مصر، إن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت الوزارة من المواطنين أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا

وقالت الوزارة، إن الإجراءات الاحترازية تتمثل فى ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين وعدم التكدس وعدم التقبيل أو الأحضان خلال اللقاء والاكتفاء بالترحيب والتلويح بالأيدي، والبعد عن الزحام.

وتابعت أنه لابد من مساعدة الدولة فى خطتها لتطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل بسيط وتكسير فى العضلات والإحساس بالتعب والإرهاق، مشددة أنها تزول فى غضون يومين لا أكثر.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأضاف الوزارة، أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا معدلات الإصابة بالفيروس فيها اصابتها بسيطة ومتوسطة ومعظمها عزل منزلى، لافتة الى ان معدلات الوفاة فيها اقل من الموجات السابقة نظرا لعامل اللقاح، وصل عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا الى 22 مليون مواطن حاصلين على الجرعتين الأولى والثانية، لم يرد منهم أى شكوي بخصوص ظهور اعراض جانبية خطيرة على اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنها مستمرة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتحاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.