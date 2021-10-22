حظك اليوم برج الثور الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بكونه شخصية عنيدة بشكل كبير، لا يقتنع سوى برأيه فقط، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.