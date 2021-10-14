حظك اليوم برج الثور الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

عدم التهاون في حقها يعد أبرز صفات مولودة برج الثور، كما أنّها تتمتع بقوة ملاحظة شديدة، تجعلها تهتم بالتفاصيل الصغيرة في جميع أمور حياتها، ولديها قوة صبر وتحمّل تدفعها لتحقيق أحلامها وأهدافها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

من المهم اليوم أن تراجع نفسك لتحدد ما ترغب به وما تسعد به فعلا.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في وضع معاكس.. يضع على عاتقك مسئوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي لتحدد أولوياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.