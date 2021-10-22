حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الجوزاء قدرة على التكيف مع المحيط والظروف المختلفة، كما أنه شخص اجتماعي، ذكي، محب للاستطلاع والمعرفة وتعلم ما هو جديد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل الصحة يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء، ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم التشوش.. الشمس والمريخ بمنزل الحب يعدانك بأجواء رومانسية، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.