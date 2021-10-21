قصر العيني يعلن نجاح استخدام دواء ترامب لعلاج كورونا بفاعلية عالية

كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفيات قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن المستشفى بدأ منذ أسبوع في استخدام دواء «مونوكرونال أنتي باديز» الذي تم استخدامه في علاج الرئيس الأمريكي السابق «ترامب» من إصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19»، منذ أسبوع، موضحاً أن استخدام الدواء تم على 4 من المرضى المصابين بفيروس كورونا من الحالات المتوسطة، مشيرا إلى أنه تم استخدامه مع الحالات التي لا تعاني من نقص شديد في الأكسجين، بالإضافة إلى أن يجب أن تكون لدى المريض التهاب في الصدر بعد عمل الآشعة المقطعية وعلامات وجود إصابة بالرئة.

وأوضح مدير قصرالعيني الفرنساوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدواء يتم استخدامه منذ أسبوع وهو عبارة عن أجسام مضادة إحادية، وتم استخدامه على 4 من المرضى، تم إعطاؤهم الدواء لمدة 4 ساعات وبعد ذلك تم التصريح لهم بالخروج مرة آخرى: «الدواء يتم منحه في الحالات المصابين بكورونا ولديهم إصبة في الرئة والأوكسجين متوازن وبصورة جيدة في الجسم»، موضحاً أن المريض لا يحتاج للحجز للمستشفى وبناء عليه يتم منحه الدواء، وخلال ساعتين أو ثلاثة على الأكثر يذهب للمنزل.

الحديدي: تم تجربة الدواء على 4 مرضى وحقق نتائج إيجابية

وعن طريقة منح الدواء، أوضح مدير قصر العيني الفرنساوي، أن الدواء عبارة عن محلول سائل ويتم منحه للمريض لفترة زمنية «محلول يتم تحضيره»، مؤكدا على أن أبرز نتائج الدواء هو تقليل حدة أعراض كورونا لدى المصاب والاستمرارية في درجة المرض، ومن ثم يتعامل بالأدوية العادية، مؤكدا على أن الأربعة مرضى الذين تم التعامل معهم بالدواء في تحسن شديد من خلال ما تم ثبوته بالأشعة المقطعية.

مدير قصر الفرنساوي: لم نرصد أي أعراض جانبية خطيرة للدواء

وعن وجود أعراض للدواء على المرضى، أوضح أنه لم يتم رصد أي أعراض جديدة للدواء أو خطيرة على كل الأشخاص الذين تم تجربة الدواء عليهم، مشيراً إلى أن الأعمار التي تم استخدام الدواء عليهم من الفئات العمرية الكبيرة، خاصة وأن الأطفال في الأعمار البدائية ليس في حاجة إلى الدواء.