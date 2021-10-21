إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص و«تريلا» بالدقهلية

أُصيب 7 أشخاص بمحافظة الدقهلية، اليوم، في حادث تصادم بين ميكروباص ونقل ثقيل «تريلا» بالقرب من كوبري أجا العلوي، وجري نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت رئاسة مركز ومدينة أجا إعادة تسيير طريق «المنصورة – القاهرة» مرة أخرى وإزالة أثار الحادث.

ورد بلاغ إلىي مأمور مركز شرطة أجا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل ثقيل بطريق «المنصورة – القاهرة» بالقرب من كوبري أجا العلوي.

سيارات الإسعاف تنقل 7 مصابين إلى المستشفى

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت 7 مصابين لمستشفى أجا المركزي للعلاج، وانتقل ضباط مركز شرطة أجا إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص من ركاب السيارة الميكروباص، وبالفحص تبين أن حادث تصادم وقع نتيجة السرعة الزائدة والتعدي الخاطئ لسائق السيارة الميكروباص، الذي اصطدم بالسيارة النقل رقم «ق ف ج 6915 » وجاري الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئاسة مدينة أجا تتحرك لإزالة آثار الحادث

وبحسب بيان لرئاسة مركز ومدينة أجا، استقبلت غرفه الأزمات والكوارث برئاسة المركز بلاغ بوقوع حادث بالطريق السريع، وتحرك فورا فريق العمل التنفيذي بقيادة أحمد النادي نائب رئيس مركز ومدينة أجا لتفقد موقع الحادث إثر تصادم ميكروباص بسيارة نقل بطريق أجا السريع، ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين للمستشفى وجرى إعادة الحركة المرورية للطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.