تعليمات جديدة لإنهاء الجدل حول مصروفات المدارس بمطروح

أصدر عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، مساء اليوم الخميس، تعليمات محددة ومشددة لمديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس التابعة لها بمحافظة مطروح، بالتنفيذ التام والفوري لمجموعة من التعليمات، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 119 والصادر من وزارة التربية والتعليم والمعتمد من وزير التربية والتعليم بمطروح بتاريخ 23 / 8/ 2021 والمنظم للمصروفات المدرسية للطلاب، وفي ضوء تفعيل القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بالإضافة إلي كل ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزاري المشار إليه، في ضوء الكتاب الدوري رقم 33 الصادر بتاريخ 17 / 10 / 2021 من وزارة التربية والتعليم، والمعتمد من الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن المصروفات المدرسية، ووفقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتعليم مطروح خلال افتتاح مدرسة 30 يونيو بقرية جميمة التابعة لإدارة الضبعة التعليمية.

مصروفات المدارس في مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في بيان لمديرية التربية والتعليم حول مصروفات المدارس أنه الحاقا للتعليمات الصادرة من مديرية التربية والتعليم بهذا الشأن صدرت تعليمات منظمة علي النحو التالي:-

- تقوم كل إدارة تعليمية بحصر جميع الحالات غير القادرة علي دفع المصروفات الدراسية من خلال تقديم الأبحاث الاجتماعية واعداد كشف معتمد بها وتسليمها لمديرية التربية والتعليم لعرض كشف مجمع بالحالات لتقوم المحافظة بالسداد عنهم.

- يتم تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب غير القادرين والاكثر احتياجا وكذلك الفئات المستثناة وفقا لقرار الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وعدم ربطها بسداد المصروفات الدراسية.

- بالنسبة لباقي الطلاب يحق لهم تقسيم المصروفات الدراسية علي عدد ٢ فصل دراسي ويتم سداده مع بداية كل فصل دراسي طبقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أن جميع الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم بمطروح ومحافظة مطروح علي المساهمة في التيسير علي أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بكافة مراحل التعليم "عام وفني".

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه وجه بتعليمات صريحة وواضحة وحازمة لمديري الإدارات بالتزام المدارس التابعة لكل إدارة تعليمية بكافة توجيهات اللواء قائد الأقليم، ولفت أنه شدد علي المتابعة الميدانية لتطبيق تلك الإجراءات ومتابعة ما جاء بعاليه من خلال مسئولي الإدارات وتوجيه عام التربية الاجتماعية ومكاتب الخدمة المدرسية والتوجيه المالي والإداري وإدارة وأقسام الاحصاء والمتابعة ومديري المراحل التعليمية مع تشكيل لجان متابعة من الإدارات التعليمية وديوان المديرية لمتابعة التنفيذ الفوري لذلك وفق التعليمات الوزارية وتوجيهات المحافظ.