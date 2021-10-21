مصرع بائع دهسه زميله بسيارته لخلافات بينهما في سوق بالشرقية

لقي بائع متجول مصرعه، إثر إصابته بكسور متفرقة في الجسد ونزيف في المخ، واتهمت أسرته، زميله بدهسه بسيارته في سوق قرية الهجارسة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

الأمن يتلقى إخطارًا بالواقعة

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغًا من المستشفى المركزي باستقبال «رجب.م»، 45 عامًا، بائع فاكهة، ومقيم بمدينة الإبراهيمية، مصابًا بكسور متفرقة بالجسد وكدمات وسحجات ونزيف بالمخ، وتم تحويله لمستشفى الزقازيق الجامعي لخطورة حالته الصحية.

الأسرة تتهم زميله البائع في السوق بدهسه بسيارته بسبب خلافات بينهما

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال أسرة المجني عليه، اتهمت زميله البائع في السوق بدهسه بسيارته بعد مشادة كلامية نشبت بينهما أمس بالسوق، تطورت إلى مشاجرة وتدخل البعض في محاولة لفضها، إلا أن البائع المتهم أدار محرك سيارته ودهسه قاصدًا قتله، بحسب اتهام أسرة المجني عليه، وتم نقله بواسطة زملائه بالسوق والأهالي لمستشفي كفر صقر المركزي، وجرى تحويله لمستشفى الزقازيق الجامعي لخطورة حالته، إلا أنه توفي اليوم.

النيابة تأمر بالتحري عن الواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة بكفر صقر برئاسة أحمد عبد الخالق مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، أمرت بسرعة تحريات المباحث عن الواقعة، وضبط المتهم واستجوابه واستدعاء الشهود، والتقرير الطبي لبيان سبب الوفاة.