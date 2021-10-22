«مستقبل وطن» يواصل لقاءات المواطنين لبحث مشاكلهم في كفر الشيخ

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، عددا كبيرا من المواطنين للقاء النائب «السيد شمس الدين»، عضو مجلس النواب عن الحزب، خلال اللقاء الذي يعقد يومي السبت والخميس من كل أسبوع بمقر الحزب بمدينة كفرالشيخ.

يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

اللقاء يهدف لتلبية مطالب المواطنين

وتلقى النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، عددا كبيرا من الطلبات والشكاوي بحضور الدكتور علي أبوشوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ وعدد من قيادات وأعضاء الحزب

وقال النائب إن الطلبات تضمنت طلبات تكافل وكرامة للمستحقين وذوي الاحتياجات الخاصة واستخراج الكارت الذكي للفلاح وتظلمات بشأن زيادة أسعار السماد وطلبات بعض أولياء الأمور بعدم ربط الكتب بالمصروفات وإجراء البحث الاجتماعي المطلوب لإعفائهم بالإضافة إلى طلبات في قطاع الصحة وطلبات شخصية، مؤكدا أنه تم بحث جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات المطلوبة وفقا للقانون.

من جانبه أشاد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، بنواب الحزب، مؤكدا حرصهم جميعا على حل مشاكل المواطنين وبحث طلباتهم والعمل على نجاح مبادرة أمانة المحافظة حتى تكون انطلاقة قوية للتعاون بين الحزب ونوابه والمواطنين لتلبية احتياجاتهم ومساندة الدولة في جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وفى إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.