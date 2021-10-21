مستوطنون يقتحمون «الأقصى».. واعتقالات بـ«الضفة»

اقتحم مستوطنون الموقع الأثرى فى شمال نابلس، اليوم، واقتحمت مجموعة أخرى منهم باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية به، وأفاد شهود عيان بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع وجود حراسة مشددة من قوات الاحتلال فى الأجزاء الشرقية من المسجد، فى محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 10 مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت 3 فلسطينيين آخرين بعد مداهمة منازلهم فى مدينة قلقيلية. وكان سياسيون وأكاديميون فلسطينيون قد طالبوا بتطبيق قانون حظر التعامل بمنتجات المستوطنات، الذى أصدره الرئيس الفلسطينى محمود عباس عام 2010، إضافة إلى زيادة المقاطعة لتشمل جميع منتجات الاحتلال، حيث طالب المشاركون فى مؤتمر نظمته هيئة شئون المنظمات الأهلية الفلسطينية ببعض الطلبات، منها زيادة التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأهلية والرسمية، وجميع القطاعات، من أجل تكثيف حملات مقاطعة لمنتجات المستوطنات، كما أكدوا أهمية نشر ثقافة المقاطعة فى المؤسسات الأكاديمية والتعليمية لدعم المنتج الوطنى داخل الأسواق.