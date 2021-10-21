أول صور لأب وابن عمه ضحيا بنفسهما لإنقاذ طفليه من الغرق في الدقهلية

أقدم أب على التضحية بنفسه، إضافة إلى ابن عمه، لإنقاذ طفليه من الغرق، بعدما سقطت بهما سيارة ملاكي في «مصرف كرم» بمحافظة الدقهلية، أمام قرية «عزب ديرب» مركز دكرنس، حيث تمكن الأب وابن عمه من إنقاذ الطفلين، إلا أنهما غرقا معاً في المصرف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما جثتين هامدتين، وجرى نقلهما إلى مستشفى دكرنس العام، تحت تصرف النيابة العامة.

بيانات الطفلين وحالتهما الصحية

وقال الدكتور أحمد حافظ، مدير مستشفى دكرنس العام، في تصريح صحفي، إن حالة الطفلين مستقرة، وتصرح بالخروج للطفلة «شهد وائل محمد»، 12 سنة، بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، وتم وضع الطفل الثاني تحت الملاحظة، وهو «آدم أحمد جميل»، 4 سنوات، لوجود رشح علي الرئة، وتم وضعه تحت الملاحظة، لحين استقرار حالته الصحية.

انتشال شخصين جثتين هامدتين

وجرى إيداع جثتي الأب «وائل محمد عبد الحي»، 45 سنة، وابن عمه «محمد أيمن زكريا»، 19 سنة، ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام، لحين انتهاء مفتش الصحة من تقرير الصفة التشريحية، للعرض على النيابة العامة والتصريح بدفنهما.

وتبين أن الطفلين «شهد وآدم»، كانا داخل سيارة ملاكي متوقفة في مكان مرتفع، وانزلقت السيارة بسرعة نحو مصرف عموم البحيرة، أو مصرف كرم، وانتبه الأب وابن عمه لصراخهما، وهرعا نحوهما وتمكنا من إنقاذهما، إلا أن الأب وابن عمه لم يمكنهما الخروج من المصرف، وجرفهما تيار المياه، ليلقيا مصرعهما غرقاً، ولم يتمكن الأهالي من إنقاذهما، حتى حضرت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشالهما، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلى مستشفى دكرنس العام، جثتين هامدتين.

وتجمع عدد كبير من أهالي القرية أمام المستشفى في انتظار التصريح بدفن الجثتين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.