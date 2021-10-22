تعرف على التحويلات البديلة بعد إغلاق بعض المحاور والكباري بالجيزة للصيانة

أغلقت محافظة الجيزة عدد من المحاور والكباري، لتنفيذ أعمال الصيانة، منها بشكل كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، حتى انتهاء الأعمال لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، وبشكل جزئي للقيام بأعمال رفع كفاءة كوبري الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية وإغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية

وقالت محافظة الجيزة في بيان، إن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، إضافة إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.

تنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق

وأشارت المحافظة إلى أنه تم غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، وحتى انتهاء الأعمال لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، لافتة إلى أنه تم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية «كمرحلة أولى»، تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة مايقرب من 370 مترا، وبعرض 18 مترا.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات لتسهيل الأعمال على الشركة المنفذة، مشيرا إلى أنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، تم تجهيز التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل على المواطنين وحركة المركبات، وهي كالآتي:

التحويلة الأولى

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام، تقوم بالسير يمينا «إجباري»، اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول.

- الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور، ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقا»، واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبري ترسا المستحدث، والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

التحويلة الثانية

- حركة المركبات القادمة من محور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية، والتي تبلغ طولها ما يقرب من 900 متر، تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي «موقع محطة المريوطية» بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا «إجباري» اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبري العروبة «دوران أعلى ترعة المريوطية» والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا، ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل

فيما قامت محافظة الجيزة بإجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة «كمرحلة أولى» لتحقيق السيولة المرورية اللازمة حتى الساعة 5 من صباح غدٍ السبت، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

إغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني

وأغلقت محافظة الجيزة بشكل جزئي، كوبري الجيزة المعدني من أعلى، بواقع غلق حارة مرورية واحدة فقط، حتى غدا السبت، لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.