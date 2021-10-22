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بيع 14 محلا وصيدلية بالمزاد العلني لتوفير الخدمات لسكان العاشر من رمضان

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الوطن
11:14 ص | الجمعة 22 أكتوبر 2021
مزاد علني

مزاد علني

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم بيع 14 محلاً تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من «29 : 92 م2» بالمزاد العلني، وذلك بمقر السوق الملحق بها مبنى الشهر العقاري بالمحور الشرقي بالمرحلة الرابعة بالمدينة، لتوفير الخدمات.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر مربع للمحال التجارية بأسعار تراوحت بين 45000 جنيه و77000 جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر مربع للصيدلية 175000 جنيه.

وأشار المهندس أحمد عمران أحمد، إلى أنه سبق طرح المحال والصيدلية لتوفير الخدمات لسكان المدينة وزيادة فرص الاستثمار بها، لافتا إلى أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور مسؤولي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

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