مسؤول يكشف إمكانية تنظيم مسابقة لتعيين معلمين في المدارس

قال محمد معيط، وزير المالية، إن يدرس مع وزارة التربية والتعليم، إمكانية تعيين معلمين جدد في المدارس؛ بهدف سد العجز الذي تواجهه المدارس.

وتوقع مصدر بوزارة المالية، أن يشهد مطلع العام المقبل الإعلان عن مسابقة لتعيين معلمين جدد، بعد الاتفاق مع وزارة التعليم على العدد المطلوب.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزير المالية يدرس الأمر منذ فترة مع طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم حسم الأمر والاتفاق على تفاصيله قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن الأمر لا يخص الوزارتين فقط، بل يُرجع فيه إلى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي.

تحديد حجم احتياجات الوزارة لمعلمين جدد

وقال «معيط»، أمس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على قناة «المحور»، إنه يدرس الأمر مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أجل تحديد حجم ومدى احتياجات الوزارة لمعلمين جدد، موضحا: «ننتظر دراسة وزير التربية والتعليم الخاصة بعجز المدرسين، وقرار مجلس الوزراء الخاص بالخطة للعمل على سد العجز، وفي حالة الانتهاء من الدراسة وإرسال الموافقات المطلوبة، ستكون وزارة المالية مُلزمة بتدبير كل ما يتعلق بالتعيينات الجديدة».

واستخدمت وزارة التربية والتعليم على مدار عامين متتالين، نظام التعليم عن بعد نظرا لأزمة جائحة كورونا العالمية. وتستوعب زيادة سنوية ما بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف طالب وطالبة، حيث يتطلب ذلك زيادة سنوية في عدد المعلمين يصل إلى 25 ألف معلم سنويا، وفي المقابل هناك ما يقارب 40 ألف معلم يحالون للمعاش سنويا، ما يزيد من الفجوة والعجز في عدد المعلمين.

323 ألف معلم حجم العجز في الوزارة

وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن العدد الحالي لعجز المعلمين على مستوى الجمهورية وصل إلى 323 ألفا و675 معلما، وأن العجز يشمل جميع القطاعات التعليمية حيث وصل عدد العجز بقطاع الخدمات والأنشطة إلى 163008معلم والتعليم العام 126518 والتعليم الفنى 8837، فيما وصل العجز فى مدارس مبادرة حياة كريمة إلى 25312، فيما يجري العمل على حصر العجز في العمالة والأطقم الإدارية بالمحافظات.