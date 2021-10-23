لو محتاجها للسفر.. خطوات ترجمة شهادات الميلاد والوفاة

قد تتطلب إجراءات السفر بين الدول عدد من الشروط المتعلقة بالأوراق ومن بينها ترجمة شهادة الميلاد أو حتى شهادة وفاة بعض أقارب الدرجة الأولي، وهو ما يدفع البعض للبحث عن الطريقة الآمتة لذلك.

وعليه، تقدم «الوطن» خطوات ترجمة شهادة الميلاد أو الوفاة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات ترجمة شهادات الميلاد والوفاة

ووفقا لبوابة مصر لجميع الخدمات الإلكترونية، فإن هناك عددا من المستندات والمصروفات جاءت على النحو التالي:

الجهة المنوط بها ترجمة شهادة الميلاد والوفاة

إذا أراد المواطن الحصول على ترجمة لشهادة الميلاد أو الوفاة، فإنه يتم التوجه لـ وزارة الصحة والسكان.

المستندات المطلوبة لترجمة شهادة الميلاد والوفاة

- إحضار أصل الشهادة المراد ترجمتها على أن تكون مستخرجة من داخل جمهورية مصر العربية.

شروط الحصول على ترجمة شهادة الميلاد والوفاة

- توفير كل المستندات المطلوبة للحصول على خدمة ترجمة شهادة الميلاد والوفاة.

إجراءات طالب خدمة ترجمة شهادة الميلاد والوفاة

- تقديم الشهادة المطلوب ترجمتها مع تقديم الأسماء طبقا لجواز السفر لعدم الاختلاف بين الشهادة وجواز السفر.

- الذهاب إلى الخزينة لتوريد الرسوم.

- تقديم الشهادة لترجمتها.

- مراجعة الشهادة.

التصديق علة الشهادة وختمها.

- الذهاب إلى المكاتب الخارجية للتصديق عليها.

رسوم ترجمة شهادة الميلاد والوفاة

وأخير فإن المواطن الراغب في الحصول على خدمة ترجمة شهادة الميلاد والوفاة، فإنه يتلقاها مقابل دفع عشرين جنيها فقط.

خطوات تصحيح اسمك في الأوراق الرسمية

وفي سياق منفصل، فإنه في ضوء توجه الدولة لعصر الرقمنة فإن هناك عدد من الخطوات يستلزم اتباعها لتصحيح الاسم في الأوراق الثبوتية مثل شهادات الميلاد أو الوفاة أو قيد الأسرة، والتي جاءت على النحو التالي:

تصحيح الاسم فى شهادة الميلاد

يواجه بعض الأشخاص مأزقًا بسبب كتابة الاسم بنقص أو زيادة حرف، ويتعين في تصحيح الاسم تقديم الطالب شهادة ميلاد، ووثيقة زواج والديه، وشهادة ميلاد الأب أو عدد 2 إخوة أشقاء، وتعتمد مصلحة الأحوال المدنية في هذا الشأن على المستندات المؤيدة للتصحيح، ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية، ويجرى تصحيح الاسم في كل من شهادات الميلاد، الوفاة، أو قيد الأسرة، عن طريق التقدم بنموذج 80، وطابع شرطة للسجل المدني المختص بالقيد الأصلي، المراد التصحيح به.

تصحيح اسم الأم في شهادة ميلاد الابن

ووفقًا لمصلحة الأحوال المدنية يجب تقديم عدد من الأوراق لتصحيح اسم الأم في شهادة ميلاد الشخص، أبرزها تقديم وثيقة زواج الوالدين وبطاقتي الأب والأم وفقًا للرقم القومي، وكذلك البطاقة الشخصية الخاصة بك وشهادة الميلاد المراد تصحيح اسم الأم بها.

تصحيح عقد الزواج

يجب التأكد من كتابة اسم الزوجين بطريقة صحيحة ومتفق مع اسم كل منهما فى شهادة الميلاد خلال كتابة عقد الزواج، وعند تصحيح عقد الزواج والطلاق يجب تقديم المستند لتصحيح الخطأ المادي بالحاسب الآلي، وفقا لقانون الأحوال المدنية.

تصحيح الاسم في الشهادة التعليمية

وأخير، فإنه يجوز للوالدين تصحيح اسم الطالب في الشهادة التعليمية، وذلك بتقديم ما يثبت ذلك من أوراق رسمية إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.